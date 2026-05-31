Стало известно, сколько готовы платить инженерам в Тюменской области

В Тюменской области открыто более 17,5 тысячи вакансий. Организации примут 199 инженеров без указания профиля с заработком до 67 808 руб.

Есть 22 вакансии для инженеров по надзору за строительством с зарплатой до 108 333 руб. Найти работу смогут 13 инженеров производственно-технического отдела и получать до 125 150 руб.

Главные инженеры будут зарабатывать до 107 980 руб., главные инженеры проектов – до 198 000 рублей. В обоих случаях есть по пять мест.

По четыре вакансии – для инженеров электросвязи и инженеров-технологов с заработком до 79 250 и 81 643 руб. соответственно. По три вакансии – для инженеров-механиков, инженеров-конструкторов и инженеров по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений (134 400 руб., 96 667 руб. и 76 667 руб.).

Также есть работа для инженеров-программистов (96 250 руб.), инженеров по качеству (97 500 руб.), инженеров-проектировщиков (91 094 руб.), инженеров-электроников (82 900 руб.), инженеров по метрологии (80 000 руб.) и др., - сообщает Вслух.ру.