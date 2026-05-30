Садоводам рассказали, какие сорта абрикосов и слив подходят для Тюменской области

Современные сорта абрикосов и слив, выведенные для Урала и Сибири, уже доказали свою устойчивость. При правильном выборе саженцев эти плодовые деревья успешно переживают суровые зимы, выдерживают резкие перепады температур и ежегодно радуют урожаем. Списком проверенных сортов поделилась агроном-биолог Валентина Погорельцева.

Еще несколько десятилетий назад получить урожай абрикосов в Западной Сибири считалось практически невозможным. Сегодня ситуация изменилась благодаря селекционной работе ученых Урала и Южного Урала.

Челябинский ранний

Один из наиболее популярных сортов для северных регионов. Отличается высокой зимостойкостью и ранним сроком созревания. Деревья успешно переносят продолжительные морозы и быстро восстанавливаются после суровых зим.

Хабаровский

Сорт известен крупными плодами и хорошей устойчивостью к низким температурам. Несмотря на дальневосточное происхождение, показывает стабильные результаты и в условиях Тюменской области.

Снежинский

Этот сорт специально создавался для регионов с холодными зимами. Деревья отличаются хорошей морозостойкостью и регулярным плодоношением.

Медовый

Садоводы ценят его за сладкие плоды с характерным ароматом. Сорт считается достаточно зимостойким для выращивания в южных и центральных районах Тюменской области.

Кичигинский

Один из самых известных уральских абрикосов. Часто используется не только как плодовое дерево, но и как опылитель для других сортов. Отличается высокой устойчивостью к морозам.

Восторг

Сорт получил широкое распространение благодаря сочетанию зимостойкости и хороших вкусовых качеств. Подходит для выращивания в большинстве районов юга Тюменской области.

Золотая косточка

Сорт известен своей неприхотливостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Многие садоводы рекомендуют его начинающим дачникам.

Лучшие сорта слив для Тюменской области

Гордость Урала

Один из наиболее популярных сортов среди садоводов региона. Отличается хорошей зимостойкостью, стабильным плодоношением и крупными плодами.

Шершневская

Сорт был выведен специально для сложных климатических условий Урала. Хорошо переносит морозы и редко подмерзает даже после суровых зим.

Красносельская

Надежная слива с хорошей устойчивостью к низким температурам. Плоды подходят как для употребления в свежем виде, так и для переработки.

Желтая Хопты

Старый проверенный сорт, который многие годы выращивается в Сибири. Ценится за неприхотливость и стабильные урожаи.

Увельская

Еще одна культура, хорошо адаптированная к уральскому климату. Отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к весенним заморозкам.

Почему для сливы важно подобрать пару

При покупке саженцев многие совершают одну и ту же ошибку – высаживают только одно дерево. Однако большинство сортов слив лучше плодоносят при перекрестном опылении, - сообщает Мегатюмень.