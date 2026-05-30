Тюменский психолог посоветовал выпускникам отказаться от успокоительных перед экзаменами

Успокоительные или возбуждающие нервную систему средства не нужно принимать перед сдачей экзаменов, считает медицинский психолог Областной клинической психиатрической больницы Лариса Вагнер. В последний день перед ГИА лучше выспаться.

"Неизвестно, как успокоительные поведут себя в сложный и ответственный момент. Больше отдыхайте в предэкзаменационный день, чтобы информация систематизировалась. Выучить всю программу все равно не получится, поэтому соблюдайте режим дня и старайтесь не говорить на тему экзаменов или рейтингов вузов, лучше прогуляйтесь", - сказала Лариса Вагнер на пресс-конференции о физическом и моральном здоровье детей и родителей.

Родителям выпускников она рекомендует устраивать небольшие праздники после того, как дети сдадут экзамен. Обязательно выбирать время для активностей, избегать негативных

высказываний о ребенке и учебе. Также, по ее мнению, важно показать, что впереди у подростка много светлых моментов в жизни, проговорить, что для него открыты все дороги.

При обнаружении нарушений сна или аппетита, отсутствии друзей или ссорах с ними, внезапном изменении поведения эксперт посоветовала обращаться за квалифицированной медицинской помощью, - сообщает Тюменская линия.