Специалисты объяснили, как отличить жажду от обезвоживания

Что помогает восстановить водно-солевой баланс: рассол, квас или изотоник, ответили эксперты.

При жаре или нагрузках организм теряет воду и электролиты: натрий, калий. В таких ситуациях одной воды недостаточно.

– Самый надежный вариант при настоящем обезвоживании – аптечные растворы для оральной регидратации. Они содержат воду, соли и углеводы в выверенной пропорции, – поясняет нутрициолог, тренер-эксперт Максим Синев.

– В рассоле бывает слишком много соли, уксуса, специй. При гастрите, гипертонии и болезнях почек такой способ навредит. Состав рассола всегда непредсказуем, — предупреждает нутрициолог с медицинским образованием Юлия Орлова. – Рассол не восстанавливает баланс, а иногда усиливает жажду.

Квас – приятный напиток, но не изотоник. Он может содержать много сахара и следы алкоголя.

– Как средство при обезвоживании квас – не лучший вариант, — резюмирует Максим Синев.

Безалкогольное пиво — не регидратационный раствор. Оно раздражает ЖКТ и может содержать остаточный алкоголь. Людям с болезнями печени, подагрой и беременным от такого "восстановления" лучше отказаться.

Изотоники нужны при длительных нагрузках (больше часа) и интенсивном потоотделении.

– Если вы сходили на легкую 40-минутную тренировку – достаточно воды и нормального питания, – подчеркивает Максим Синев.

Самый безопасный вариант – обычная вода, минералка без газа, супы, овощи и достаточное количество соли. При небольшом обезвоживании можно приготовить домашний напиток: вода, щепотка соли, лимонный сок и мед, - сообщает Тюменская область сегодня.