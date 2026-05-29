Сбер опубликовал годовой отчет об устойчивом развитии

Сбер продолжает развивать повестку устойчивого развития в УрФО и Башкирии: от экологических проектов до поддержки инклюзивного предпринимательства.

Сбер опубликовал годовой отчет об устойчивом развитии. Ключевые итоги 2025 года: 145 млрд рублей направлено на проекты государственно-частного партнерства по строительству инфраструктуры, 4,47 трлн рублей — объём устойчивых кредитных продуктов, а число регионов-участников программ устойчивого развития выросло до 73.

Уральский банк Сбербанка последовательно развивает повестку устойчивого развития в регионах присутствия, реализуя масштабные экологические, социальные и просветительские инициативы. В 2025 году проекты банка охватили десятки городов УрФО и Башкирии, объединив сотрудников, волонтёров, представителей власти, бизнеса и жителей регионов.

Одним из ключевых направлений работы остаётся развитие экологической культуры и волонтерства. Весной и летом сотрудники банка приняли участие в серии масштабных субботников в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Уфе, Челябинске, Тюмени, Кургане, Новом Уренгое, Сургуте и других городах. Участники благоустраивали общественные пространства, очищали набережные и парки, высаживали деревья и кустарники.

Особое внимание банк уделяет проектам по переработке отходов и формированию принципов ответственного потребления. В Уфе реализован "Зелёный проект УУНиТ" — интерактивная площадка с мини-мастерской по переработке пластиковых крышек, где жители могли самостоятельно протестировать оборудование для переработки вторсырья. В Кургане и Сургуте прошли экоквесты и образовательные экологические мастер-классы. В Тюмени рядом с одним из офисов Сбера запустили электрозаправочную станцию для электромобилей. Проект реализован совместно с администрацией города и направлен на поддержку экологически чистого транспорта и снижение углеродного следа.

Социальная составляющая повестки устойчивого развития банка включает поддержку инклюзивных проектов и развитие предпринимательства. Сбер выступил партнером регионального чемпионата "Абилимпикс", а по проекту "Бизнес без преград" провёл образовательные вебинары для людей с инвалидностью и молодёжь с опытом сиротства, чтобы помочь им запустить собственные бизнес-инициативы.

Развивает Сбер и корпоративное волонтёрство. Прошлым летом на Урале состоялся II Всероссийский слёт волонтеров банка, который объединил более 500 участников. В программе мероприятия были экологические акции, высадка яблоневой аллеи и создание арт-объектов из переработанных материалов.

