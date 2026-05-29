В Тюменской области превентивно введен режим ракетной опасности

На территории Тюменской области введен режим ракетной опасности - превентивная мера, сообщил губернатор Александр Моор.

Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Укройтесь в ближайшем помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Угроза ракетной опасности".

Запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии ракеты, в том числе ее обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам ракеты опасно для жизни.