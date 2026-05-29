Югра объявила режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности объявлен в Югре, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие.

Действия при введении режима "Ракетная опасность":

▫️ Не выходить на улицу – оставаться дома или найти укрытие (капитальное здание, подземный переход, паркинг).

▫️ Не покидать безопасное место до сигнала "Отбой ракетной опасности".

В целях безопасности возможны ограничения сотовой связи и мобильного интернета.

Запрещено:

▪️ Трогать или перемещать обломки;

▪️ Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.