Депутаты Тюменской гордумы высоко оценили исполнение бюджета города за 2025 год

Бюджет города в Тюмени за прошлый год по доходам составил 49,4 млрд рублей и 51,7 млрд рублей - по расходам, дефицит удалось перекрыть остатками бюджетных средств на начало года. Об этом во время отчета об исполнении бюджета областного центра за 2025 год на заседании Тюмеской городской думы сообщил замглавы города Тюмени Артем Катренко.

Катренко отметил, что в структуре доходов налоговые взносы выросли на 7,3%, на 3,8% снизились неналоговые и на 5,5% - безвозмездные поступления. 95% всех бюджетных средств были направлены на реализацию двадцати муниципальных программ. Объем отгруженных товаров собственного производства увеличился на 1,6% и составил 503 млрд рублей. На развитие экономики и соцсферы организации города использовали 160,7 млрд рублей инвестиций. Также зафиксирован рост объемов жилищного строительства, введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилплощади.

Заместитель председателя профильной комиссии Алексей Чирков после доклада сообщил, что на отчет по бюджету имеется положительное заключение Счетной палаты города, члены комиссии единогласно рекомендовали думе принять на очередном заседании проект решения, внесенный Главой города Максимом Афанасьевым.

Депутат Юрий Коновалов подчеркнул, что исполнению бюджета можно поставить "отлично", и особо отметил важность финансирования благоустройства дворов, общественных пространств и озелененных территорий, капремонт улицы Ленина, строительство улиц в районе "Комаровский", благоустройство лесного массива "Комарово".

Георгий Муратов выразил мнение, что благодаря выверенному подходу и эффективной командной работе в городе обеспечивается исполнение бюджета по доходам и оптимизация расходов. Важно, что на 1 января 2026 года муниципальный долг отсутствовал, кредитные ресурсы не привлекались.

"В Тюмени укрепляется налоговая база и растет экономическая активность. В прошлом году бюджет города сохранил социальную направленность и обеспечил финансирование ключевых направлений. Можно с уверенностью сказать, что город растет и развивается, создавая тем самым прочную основу для повышения качества жизни населения и будущих поколений", — резюмировала мнение коллег председатель гордумы Светлана Иванова.