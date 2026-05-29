Бывший игрок "Тюмени" стал лучшим бомбардиром Кубка России

Организаторы Fonbet Кубка России подвели итоги турнира в неожиданной номинации. Лучшим бомбардиром розыгрыша признан 33-летний нападающий "Иркутска" Иван Яковлев. Форвард, чей клуб сейчас занимает предпоследнее место во второй группе дивизиона "Б" LEON Второй лиги, сумел обойти по эффективности целую плеяду звезд Российской Премьер-Лиги.

На счету Яковлева пять забитых мячей — столько же, сколько у Данилы Козлова, Джона Кордобы, Лусиано Гонду и Николая Комличенко. Однако он сыграл гораздо меньше своих конкурентов — всего три матча. Именно этот факт организаторы учли при выборе лучшего снайпера.

Интересно, что в сезоне-2019/20 Яковлев выступал за ФК "Тюмень". Он провел 10 матчей в первенстве России, после чего вернулся в Иркутск.

Обладателем же Кубка России в итоге стал московский "Спартак", который по пенальти переиграл "Краснодар".