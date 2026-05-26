Тюменский завод получил свидетельство о госрегистрации инновационных снеков для детей

Фото из архива https://vk.com/zavod_greenlife

Тюменский завод "Грин Лайф" с июня 2025 года выпускает новинку для российского рынка — "мелтсы" — сбалансированные и хрустящие снеки для детей и взрослых с улучшенными пищевыми и профилактическими свойствами. 25 мая компания получила на этот продукт свидетельство о государственной регистрации в категории "Детское питание" для детей от 3 лет

В компании пояснили, что "мелтсы" (айсы, йогуртсы, сублимашки) являются инновационными продуктами питания. Получение СГР подтверждает их соответствие высоким требованиям безопасности и качества, предъявляемым к категории детского питания.

"Особую ценность этому достижению придают сразу два факта: ООО "Грин Лайф" впервые получило СГР на принципиально новый для российского рынка продукт, который ранее не выпускался в России; это первый подобный продукт в России, получивший СГР в данной категории. За этим результатом стоит большая работа команды, профессионализм, настойчивость и вера в общий результат. Получение СГР на продукт "МЕЛТСЫ" — это не только достижение компании, но и важный шаг в развитии инновационного производства продуктов питания в России", - уверены в "Грин Лайф".