В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вынесен приговор похитителям нефти

В марте 2025 году Нижневартовский районный суд ХМАО – Югры вынес приговор жителям г. Нижневартовска Малтби А.В., Загорняну М.Г. и Джафарову А.Р. по уголовному делу о хищении нефти из магистрального нефтепровода Самотлор – Александровская, принадлежащего АО "Транснефть – Сибирь", назначив им наказание в виде различных сроков условного лишения свободы с испытательным сроком.

С целью хищения нефти злоумышленники изготовили врезку в действующий магистральный нефтепровод, что могло привести к аварийной ситуации и экологическим последствиям.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками ОБОП УУР УМВД России по ХМАО – Югре при содействии работников блока безопасности нефтепроводного предприятия.

Причастность подозреваемых к хищению нефти была установлена и доказана в полном объеме, вся похищенная нефть возвращена собственнику.

Не согласившись с назначением виновным мягкого наказания, не соответствующего тяжести совершенного ими преступления, компания обеспечила юридическое сопровождение уголовного дела в апелляционной и кассационной стадиях судебного процесса. В апреле 2026 года первоначальное решение суда было изменено в части ужесточения наказания.

За кражу нефти и повреждение нефтепровода подсудимые получили реальные сроки наказания от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Незаконные врезки в нефтепроводы, в том числе принадлежащие российской нефтепроводной компании, наносят серьёзный вред – как экономический, так и экологический. Кроме того, они создают угрозу безопасности и стабильной работе трубопроводной системы России.

Фото предоставлено АО "Транснефть – Сибирь"