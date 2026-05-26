Тюменца обязали выплатить сбитому подростку-байкеру 180 тысяч рублей

В июле 2025 года в селе Абатское водитель Geelly в нарушение правил не уступил дорогу 15-летнему мотоциклисту, в результате чего юноша получил перелом руки, ушибы. Отец пострадавшего, желая защитить его права, обратился на прием к первому заместителю прокурора области.

По результатам прокуратурой проверки установлено, что водитель автомобиля признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 15 тыс. рублей. Родители несовершеннолетнего тоже привлечены к административной ответственности. В итоге прокуратура через суд взыскала с виновника ДТП компенсацию морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 180 тысяч рублей.