Более 6,5 тысяч одиннадцатиклассников выпустили школы Тюмени

В школах Тюмени 26 мая проходят последние звонки, этот день стал особенным для 13 065 девятиклассников и 6 587 одиннадцатиклассников. Глава города Максим Афанасьев поздравил выпускников с окончанием школы и стартом в новую жизнь:
Вы оканчиваете школу в юбилейный для нашего города год. Тюмень предоставляет вам разнообразные возможности для реализации: открывает двери ведущих вузов, развивает перспективные профессии, создаёт условия для роста и успеха.
Мы верим: вы на правильном пути. Пусть ваши дела и свершения прославят родную школу и наш любимый город. Гордитесь тем, где вы выросли!
Пусть впереди вас ждут интересные открытия, достойные вызовы и яркие победы! Верьте в себя, опирайтесь на поддержку близких и помните: Тюмень гордится вами и верит в ваше светлое будущее.
