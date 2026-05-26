Амфитеатр и фонтан в историческом виде появятся на площади Борцов Революции в Тюмени

09:00 26 мая 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Площадь Борцов Революции будет реконструирована к осени текущего года, какие объекты на ней появятся и сохранится ли памятник, рассказал замглавы Тюмени Александр Ильин:

Это получится очень интересное пространство. В нём удастся воссоздать исторический компонент территории и добавить современности и комфорта для горожан. Будет сохранён сам памятник, добавлен большой амфитеатр, воссоздан в историческом виде первый фонтан города Тюмени. Также будут расположены малые архитектурные формы, которые расскажут об истории и развитии именно этого места. Будет пышное озеленение. Будет прекрасное место, которое мы откроем уже этой осенью.

Площадь Борцов Революции благоустраивается согласно федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас идет голосование за проекты благоустройства 2026 года. До 12 июня в Тюмени выбирают дизайн-проекты площади Солнца и сквера Сибирских кошек. Работы по их благоустройству планируются в 2027 году.

Теги: благоустройство , голосование , городская среда
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2026