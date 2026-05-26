Амфитеатр и фонтан в историческом виде появятся на площади Борцов Революции в Тюмени

Площадь Борцов Революции будет реконструирована к осени текущего года, какие объекты на ней появятся и сохранится ли памятник, рассказал замглавы Тюмени Александр Ильин:

Это получится очень интересное пространство. В нём удастся воссоздать исторический компонент территории и добавить современности и комфорта для горожан. Будет сохранён сам памятник, добавлен большой амфитеатр, воссоздан в историческом виде первый фонтан города Тюмени. Также будут расположены малые архитектурные формы, которые расскажут об истории и развитии именно этого места. Будет пышное озеленение. Будет прекрасное место, которое мы откроем уже этой осенью.

Площадь Борцов Революции благоустраивается согласно федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Сейчас идет голосование за проекты благоустройства 2026 года. До 12 июня в Тюмени выбирают дизайн-проекты площади Солнца и сквера Сибирских кошек. Работы по их благоустройству планируются в 2027 году.