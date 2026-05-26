Мостострой-11 и ТИУ открывают новую кафедру для обучения инженеров-мостовиков

С 2026 года на базе Тюменского государственного университета открывается профильная кафедра "Мосты и тоннели" и начинается набор на специалитет "Строительство (реконструкция), эксплуатация и восстановление мостов и тоннелей". Предусмотрено 25 бюджетных мест и 5 мест на договорной основе.

"Отрасль транспортного строительства сегодня переживает системный кадровый кризис. Потребность в квалифицированных инженерах-мостовиках колоссальная, а вузы зачастую не успевают за динамикой развития технологий. В Тюмени мы предлагаем системное решение – создание крупного мостового образовательно-производственного кластера. Его основа – наша мостовая кафедра и стратегическое партнёрство с компанией "Мостострой-11" – одним из лидеров инфраструктурного строительства России, входящим в инфраструктурный холдинг "Нацпроектстрой". Это не просто сотрудничество, это глубокая интеграция образования и реального производства", - рассказал заведующий базовой кафедрой АО "Мостострой-11", профессор Илья Овчинников.