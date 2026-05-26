Школьник пострадал при столкновении электросамоката и "Ягуара" на пешеходке в Тюмени

Прокатный электросамокат и "Ягуар" столкнулись вечером на перекрестке улиц Николая Федорова и Дмитрия Менделеева. ‎Предварительно, 14-летний подросток ехал по регулируемому пешеходному переходу на самокате, не спешившись, на красный сигнал светофора, сообщает ГАИ ТО.

Со слов 40-летней водителя "Ягуара", избегая столкновения, она предприняла экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Мальчик получил тяжелую травму.

Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу из-за опасности прокатных электросамокатов для детей. За пять дней в Тюмени произошло три ДТП с участием детей на прокатных электросамокатах, ранения получили пять школьников, в двух случаях они взяли элекстросамокаты со своих аккаунтов, информация по третьему ДТП выясняется.

Госавтоинспекция призывает родителей объяснить детям, почему нельзя ездить на прокатных электросамокатах, не достигнув определенного возраста, также повторить ПДД для электросамокатчиков.

Запросы по организации проката направлены в кикшеринговую организацию, на электросамокатах которой произошло три ДТП с детьми.