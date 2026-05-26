Тюменский театр кукол начал сотрудничество с институтом сценических искусств

Тюменский театр кукол и Российский государственный институт сценических искусств на фестивале театров кукол "В гостях у Арлекина" заключили соглашение о сотрудничестве, договор предусматривает обмен опытом, специалистами, а также создание рабочих групп для реализации творческих и образовательных проектов, сообщили в ТКТО.

Сотрудничество позволит укрепить связи между образовательными учреждениями и театрами, повысить уровень подготовки будущих специалистов и создать условия для реализации совместных творческих проектов. Директор театра кукол Роман Явныч считает, что это важный шаг в развитии регионального театрального искусства и поддержке молодых профессионалов.

В театре уже ждут начинающую художника-технолога - нынешнюю выпускницу института. После ее знакомства с театром, коллективом и производственных процессов решится вопрос об ее трудоустройстве.