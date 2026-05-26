Пробег в честь легендарного разведчика Кузнецова проведут в Тюменской, Свердловской областях и Пермском крае

В честь 115-летнего юбилея героя Советского Союза, выдающегося разведчика Николая Кузнецова состоится автомотопробег "Герои Победы: Николай Кузнецов. 115 лет". Мероприятие пройдет при поддержке союза ветеранов госбезопасности УрФО, мотоклуба "Харлей-Дэвидсон" и фонда "Наш Выбор – Малая Родина".

Стартуют участники пробега из Тюмени 6 июня, по этому случаю в 10.00 на площади 400-летия Тюмени начнется митинг-концерт, в 11.00 после возложения цветов к памятнику разведчика колонна отправится по маршруту через населенные пункты, которые связаны с жизнью и деятельностью Кузнецова. В Свердловской области - деревня Зырянка, поселок Кузнецовский, города Талица и Екатеринбург; в Пермском крае - города Пермь и Кудымкар. В числе мероприятий по всему маршруту запланированы встречи с школьниками и молодежью, митинги у мемориальных комплексов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике города Тюмени.