Как быстро восстановиться после бессонной ночи, рассказали в Пироговском университете

Что делать, если выдалась бессонная ночь, а впереди рабочий день и нужно сохранять бодрость и работоспособность. практическими советами поделилась Алина Гаврилова - ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета.

Что делать, если не выспался?

Утро после бессонной ночи легко узнать: будильник звучит как личное оскорбление, лицо в зеркале выглядит так, будто оно тоже не согласно с началом дня, а мозг запускается медленнее старого компьютера.

Хочется срочно спастись: выпить кофе, съесть что-то сладкое, прилечь "на пять минут", купить энергетик или героически дотянуть до вечера. Но что из этого действительно помогает, а что только создаёт иллюзию бодрости? Разбираемся.

Почему после плохого сна так тяжело?

Сон — это не просто пауза между двумя днями. Пока мы спим, мозг сортирует информацию, нервная система восстанавливает чувствительность к нагрузкам, гормоны приходят в порядок, а организм проводит "техническое обслуживание".

Когда сна мало, тело быстро переходит в режим экономии:

внимание рассеивается, реакция замедляется, настроение скачет, сильнее тянет на сладкое и жирное. Поэтому после бессонной ночи человек может быть не просто уставшим, а раздражительным, голодным и удивительно уверенным, что третья булочка — это жизненная необходимость.

Короткий дневной сон: маленькая кнопка "перезагрузить"

Если есть возможность, лучший способ быстро прийти в себя — короткий дневной сон. Но ключевое слово здесь — короткий.

Оптимально поспать 10–20 минут. Этого часто хватает, чтобы мозг немного "снял зависание": улучшается внимание, становится легче думать, уменьшается ощущение ватной головы.

А вот сон на час-два может сыграть злую шутку. Вы рискуете уйти в глубокую фазу сна и проснуться в состоянии "кто я, где я, какой сейчас год?". Это называется сонная инерция: голова тяжёлая, тело медленное, настроение сомнительное.

Идеальный вариант: короткий сон в первой половине дня или ранним днём. Поздно вечером лучше не ложиться, иначе можно испортить следующую ночь.

Кофе: хороший помощник, плохой начальник

Кофе после недосыпа — не зло. Более того, одна чашка утром действительно может помочь. Кофеин временно блокирует сигналы сонливости, и мозгу становится легче работать. Но проблема начинается, когда кофе превращается из помощника в систему жизнеобеспечения.

Первая чашка — "я снова человек".

Вторая — "я почти продуктивен".

Третья — "почему у меня тревога и дёргается глаз?"

Четвёртая вечером — "странно, почему я опять не могу уснуть?"

Кофеин не исчезает из организма мгновенно. Он может продолжать действовать несколько часов, поэтому кофе во второй половине дня способен украсть сон следующей ночью.

Как использовать кофе с умом:

утром — можно;

после обеда — осторожно;

вечером — лучше не надо.

Есть ещё интересный приём — "кофейный сон". Выпиваете кофе и сразу ложитесь на 15–20 минут. Пока кофеин начинает действовать, мозг успевает немного отдохнуть. Проснуться после такого иногда легче, чем после одного только кофе.

Энергетики: бодрость в кредит

Энергетик после плохой ночи кажется быстрым решением. Открыл банку — и вроде жизнь снова имеет смысл. Но это бодрость "в кредит", причём с неприятными процентами.

В энергетиках часто много кофеина и сахара. Сначала может стать веселее и бодрее, но потом нередко приходит откат: усталость, раздражительность, сердцебиение, тревожность. А если выпить энергетик ближе к вечеру, можно снова плохо уснуть — и на следующий день начать всё сначала.

Получается замкнутый круг: не выспался → выпил стимулятор → не уснул вечером → снова не выспался.

Особенно осторожно с энергетиками стоит быть людям с повышенным давлением, сердцебиением, аритмиями, тревожностью, беременным и подросткам.

Вывод простой: энергетик не лечит усталость. Он просто громко включает музыку в комнате, где организму вообще-то нужен ремонт.

Еда: не устраивайте организму сахарные американские горки

После недосыпа часто хочется сладкого, выпечки, фастфуда и всего, что можно съесть быстро и без переговоров с совестью. Это нормальная реакция: мозг ищет быстрый источник энергии.

Но сладкое работает как фейерверк: ярко, быстро и недолго. Сначала уровень энергии поднимается, потом падает — и сонливость возвращается с новыми силами.

Лучше выбрать еду, которая даёт ровную поддержку:

• яйца, творог, йогурт без избытка сахара;

• рыба, курица, бобовые;

• каша, цельнозерновой хлеб;

• овощи, зелень, орехи;

• вода.

То есть не "съесть что-нибудь, чтобы не умереть", а дать мозгу нормальное топливо.

Хорошая формула после плохой ночи: белок + сложные углеводы + вода.

Например: омлет с овощами, гречка с курицей, творог с ягодами, цельнозерновой тост с яйцом.

А вот тяжёлая жирная еда может сделать хуже: после неё организм переключается на переваривание, и вас начинает клонить в сон ещё сильнее.

Свет и движение: бесплатный способ сказать мозгу "мы живы"

После бессонной ночи хочется сидеть неподвижно и страдать. Но иногда лучший способ немного ожить — встать и выйти на свет.

Дневной свет помогает настроить внутренние часы организма. А лёгкая активность улучшает кровообращение и даёт ощущение бодрости.

Не нужна героическая тренировка. Достаточно 10–20 минут прогулки, лёгкой разминки, пары лестничных пролётов или хотя бы открытого окна и дневного света. Это не заменит сон, но поможет не развалиться окончательно.

Лечь пораньше: самый скучный, но самый рабочий совет

Да, звучит не так эффектно, как "секретный лайфхак продуктивности". Но если вы не выспались, лучшее, что можно сделать вечером, — дать организму шанс восстановиться.

Однако не стоит ложиться в 19:00 и спать до полудня. Резкое "отсыпание" может сбить режим. Лучше лечь на 30–60 минут раньше обычного и спокойно вернуться к нормальному графику.

Если недосып был один раз — организм обычно справится. Если же вы живёте в режиме "ещё одну серию, ещё одно сообщение, ещё один дедлайн", то усталость становится хронической. И тогда кофе, дневной сон и мотивационные цитаты уже не спасают.

Чего точно не стоит делать

Не садитесь за руль, если клонит в сон. Недосып может снижать реакцию почти так же опасно, как алкоголь.

Не принимайте важные решения на пике усталости. Бессонный мозг склонен драматизировать, ошибаться и выбирать самое сладкое из всех возможных решений.

Не пейте кофе и энергетики вечером. Иначе вы не боретесь с недосыпом, а переносите его на завтра.

Не спите днём несколько часов. Это может испортить ночной сон.

Не используйте алкоголь "для засыпания". Он может помочь быстрее отключиться, но ухудшает качество сна.

Памятка: если не выспался Утром — вода, свет, нормальный завтрак. Кофе — да, но лучше до обеда. Днём — короткий сон 10–20 минут. Энергетики — лучше не надо. Еда — белок, сложные углеводы, без сахарных качелей. Вечером — спокойный режим и сон на 30–60 минут раньше.

Главное

Кофе может подстегнуть.

Короткий сон может перезагрузить.

Еда может поддержать.

Прогулка может освежить.

Но по-настоящему восстановить организм может только сон.

Недосып — это сигнал: организму нужно вернуть то, что у него забрали.