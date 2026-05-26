Тюменская прокуратура предлагает принять закон о запрете продажи бензина подросткам

17:01 26 мая 2026
Прокуратура Тюменской области подготовила и передала на рассмотрение в облдуму проект закона об ограничении продажи несовершеннолетним автомобильного бензина, цель - снижения детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждения причинения вреда здоровью подростков.

"Предлагается ввести ограничение, при котором продавец будет отказывать в отпуске автомобильного бензина при отсутствии документа, позволяющего установить личность и возраст покупателя, а также в случае не предоставления покупателем, не достигшим 18-летнего возраста, водительского удостоверения", - пояснили в облпрокуратуре.

