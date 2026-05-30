Всемирный день без табака отмечается 31 мая

Особенно опасен никотин для детей. Нервная система в этом возрасте продолжает активно формироваться, и никотин наносит ей большой вред.

Подростковый мозг развивается до 25 лет, и никотин грубо вмешивается в этот хрупкий процесс. Вместо того чтобы расти и укрепляться, нервная система получает сильнейший стресс:

- Страдают умственные способности, учёба превращается в пытку. Учить стихи, решать задачи и концентрироваться на материале становится в разы сложнее.

- Память и внимание "отключаются": исчезает концентрация, а объём памяти неуклонно снижается. Это прямая дорога к низкой успеваемости и конфликтам в школе.

- Меняется характер: подросток становится легковозбудимым, вспыльчивым и раздражительным. Под воздействием никотина истощаются нервные клетки, что приводит к постоянной усталости, апатии и вспышкам агрессии, - сообщает АиФ-Тюмень.

В подростковом возрасте зависимость от никотина формируется в разы быстрее, чем у взрослых. Это связано с развивающейся психикой и гормональными изменениями. Но самая большая ошибка родителей — это крики и наказания. Это лишь усилит стресс.

"Нельзя с сигаретой во рту объяснять ребёнку, что курить вредно. Дети не слушают - они смотрят и копируют. Если вы, взрослые, курите - начните свой путь к здоровому образу жизни вместе с ребенком. Второй шаг - спокойный диалог и досуг. Замените „ритуал курения“ совместной активностью: покатайтесь на велосипедах, купите абонемент в бассейн", — советует врач-психотерапевт высшей квалификационной категории ГБУЗ ТО "Областной клинической психиатрической больницы" Олег Кузьмин.