В Тюменской области на три дня ограничат продажу алкоголя в июне

В Тюменской области в июне 3 дня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя, это регламентировано постановлением регионального правительства №555 от 2017 года. Ограничение действует в праздничные дни и дни, связанными со знаменательными событиями.

В первом летнем месяце это такие дни:

1 июня – День защиты детей;

12 июня – День России;

27 июня (последняя суббота месяца) – День молодежи.

Торговля спиртным в эти дни разрешена в магазинах беспошлинной торговли. Также в местах общепита гостям могут налить пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.

Нарушителей ждет административная ответственность, - сообщает Вслух.ру.