В Тюменской области на три дня ограничат продажу алкоголя в июне

В Тюменской области в июне 3 дня будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя, это регламентировано постановлением регионального правительства №555 от 2017 года. Ограничение действует в праздничные дни и дни, связанными со знаменательными событиями.
В первом летнем месяце это такие дни:
1 июня – День защиты детей;
12 июня – День России;
27 июня (последняя суббота месяца) – День молодежи.
Торговля спиртным в эти дни разрешена в магазинах беспошлинной торговли. Также в местах общепита гостям могут налить пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху.
Нарушителей ждет административная ответственность, - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru