Во время реабилитации жилье пациента должно быть адаптировано под его потребности

После инсульта в профильном отделении расширяются возможности реабилитации. С пациентом работают не менее часа в день, подключается механотерапия и эрготерапия, чтобы восстановить утраченные функции.

Самый сложный этап начинается после выписки. Заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов напоминает, что дом должен превратиться в "доступную среду". Это касается не только расширения проходов, если человек передвигается на инвалидной коляске, но и бытовых мелочей: специальных захватов для ложек, поручней в ванной и возможности самостоятельно приготовить еду одной рукой.

Реабилитация — это индивидуальный "ребус", где невозможно предсказать стопроцентный результат заранее, но важно бороться за каждую утраченную функцию, даже спустя годы после травмы, - сообщает КП-Тюмень.

"Дом может быть адаптирован под все: где человек спит, ест, как наливает чай. Когда человек сталкивается ограничениями функций, у него появляется масса проблем. Важна скрупулезная работа: даже если через три года после инсульта пациент хочет научиться переступать через порог — это достижимая цель, которую нужно ставить и реализовывать", — подчеркивает заведующий отделением реабилитации взрослого стационара ОКБ №2 Иван Кузнецов.