К международным сборам в Хорватии готовится Айшат Алиева – победительница Кубка Европы

Представляющая Тюменскую область дзюдоистка Айшат Алиева, лидер юниорской сборной страны в эти дни готовится к отъезду на международные тренировочные сборы в Хорватию. Как сообщила спортсменка, 7 июня она вместе со сборной страны отправляется туда. Перед этим она успела слетать в Москву, чтобы оформить визу и сдать биометрию. "В Москву слетала удачно", — поделилась Айшат.

17-летняя воспитанница заслуженного тренера России Виктора Иващенко в минувшем году вошла в юниорскую сборную, выиграв подряд два первенства России (в ноябре и январе). А на проходившем 2–3 мая в Стамбуле юниорском Кубке Европы Алиева подтвердила статус, одолев в финале соперницу из Германии. С этой победой ее поздравил губернатор Александр Моор.

О своем тренере Айшат говорит с теплом, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Виктор Саввич нам с сестренками — как второй отец. Приходит с вкусным хлебом, вареньем и маслом, терпеливо дожидаясь от нас аппетитных бутербродов. А вот главный "кошмар" в тренировках — это канат. Виктор Саввич говорит, пока по нему до конца не долезу, вообще ни о каком чемпионстве и речи быть не может. Я пока и до половины не долезла, – признается дзюдоистка.

Еще один вызов, по ее словам, — кросс на вершину горы "Большое седло" на кисловодских сборах, которым тренер грузит их "через день, называя это отдыхом".

Несмотря на строгий режим, Айшат признается, что за шесть лет в Тюмени закалилась и обзавелась "всепогодной зимней экипировкой". Свое имя с карачаевского она переводит как "Луна, приносящая радость". А на вопрос, предопределено ли ей стать олимпийской чемпионкой, отвечает: "Не знаю… Но в глубине души чувствую: что-то интересное меня в будущем ожидает. Зато на это серьезно нацелен мой тренер, а я в него верю".