Жители Тюмени следят за состоянием городских деревьев

Активные тюменцы следят за состоянием зеленых насаждений в городе и при необходимости направляют обращения на портал "Тюмень – наш дом".

Так, например, горожане сигнализировали о наличии высохших, упавших деревьев, а также не прижившихся после посадки. Сообщения поступали с улиц Павла Шарова, Бориса Житкова, Дмитрия Менделеева, Малышева.

Пользователи могут поддержать другие, уже опубликованные, обращения, а также написать свое. Для этого потребуется авторизация через госуслуги или VK. Кроме текстового комментария и указания адреса можно приложить фото.

На портале для этих целей подойдут категории "Зеленый город", "Парки и скверы", где также указывают на другие недочеты. К примеру, о необходимости ремонта на площадках.

Все обращения рассматриваются, можно посмотреть свой статус – "Готовится ответ", "Запланировано", "Проблема решена".

В теплое время также могут оказаться актуальными категории по велодорожкам, работе спортивных организаторов, ремонту дорог и благоустройству территорий, - сообщает Вслух.ру.