Тюменским школьникам напомнили о важности правильного питания во время экзаменов

Чрезмерное употребление фастфуда может отразиться на устойчивости к стрессу и общем состоянии во время ОГЭ и ЕГЭ, сообщила главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева на пресс-конференции о физическом и моральном здоровье детей и родителей.

По ее словам, необходимо придерживаться трехразового питания, отказаться от поздних ужинов, чрезмерного потребления углеводов, которые оказывают возбуждающий эффект на нервную систему.

"Из-за этого дети становятся менее стрессоустойчивыми, хуже чувствуют себя, особенно в период больших нагрузок, ухудшается качество сна. Советую ужинать примерно за три часа до сна. Еда должна содержать белковые продукты: можно съесть индейку, рыбу, овощи, крупы", - отметила Елена Дороднева.

Диетолог дала рекомендации и по питьевому режиму. В среднем в день нужно выпивать 30-40 мл жидкости на один килограмм массы тела. У детей режим должен быть скорректирован с учетом физической активности. Причем пить лучше воду, а не сладкие напитки, которые не утоляют жажду, - сообщает Тюменская линия.