Специалисты объяснили, почему отказ от курения часто требует нескольких попыток

На этой неделе во всем мире отмечается День отказа от курения. Для кого-то это реальный шанс распрощаться с привычкой, которая ежегодно убивает до 8 миллионов человек на планете.

Специалисты Тюменского областного наркологического диспансера решили в этот раз не раздавать наивных советов в духе "просто возьми и брось" или подсчитывать сэкономленные на сигаретах деньги (хотя это приятный бонус). Эксперты считают, что эффективнее объяснить курильщикам, как работает зависимость на самом деле и какие методы отказа действительно работают с точки зрения доказательной медицины. Об этом они рассказали изданию "Комсомольская правда" – Тюмень".

По данным ВОЗ, риск рака легких у курящего человека выше в 22 раза. Курение — это не только "рак курильщика". Это риск онкологии рта, горла, пищевода, мочевого пузыря, желудка, поджелудочной железы, а также инфаркты, инсульты и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).

Но организм способен к восстановлению, даже если вы курили с большим стажем. Всего через 20 минут после последней затяжки нормализуется пульс. Через 48 часов из крови выйдет угарный газ, а вкусовые рецепторы "оживут". Через год риск сердечного приступа снизится вдвое, а через десять лет риск смерти от рака легких упадет на 50% по сравнению с теми, кто продолжает курить.

Способов бросить курить много, среди них есть те, которые действительно прошли клинические испытания, они опираться на три кита: лекарства, консультации и поведенческие техники.

Лекарства

Никотиновая жвачка, пластыри или леденцы есть в любой аптеке без рецепта. Это не "химия", а способ мягко снять синдром отмены. Исследования 150 клинических испытаний показывают: никотинзаместительная терапия повышает шансы отказаться от курения на 50–70%. Комбинация пластыря + жвачки работает лучше, чем что-то одно.

Консультации и психотерапия

Лекарства лечат "ломку", но привычка курить "от скуки" или "после еды" — это вопрос поведения. Бесплатную помощь можно получить: по телефону Всероссийской горячей линии отказа от курения и формированию здорового образа жизни: 8-800-200-0-200; в Центрах здоровья (в поликлиниках) и в областном наркологическом диспансере (анонимно).

Метод резкого отказа

Это когда вы просто докуриваете последнюю сигарету и больше никогда не покупаете пачку. Метод жесткий, вызывает ломку и раздражительность, но у него высокий процент успеха у мотивированных людей. Главное правило: чтобы облегчить симптомы, используйте физическую активность — приседания, быструю ходьбу, бег по лестнице.

Также ученые выяснили, что мясо, кофе и алкоголь улучшают вкус сигареты, а сыр, фрукты и овощи делают его неприятным. Пересмотрите свой рацион еды.

Вейпы не заменяют сигареты

Виталий Андреев, главный внештатный психиатр-нарколог областного депдрава и главврач ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" предостерегает от ложных путей: электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака не помогают избавиться от зависимости, а лишь поддерживают ее.

– Самая большая ошибка — это попытка замены одних сигарет другими. Электронные сигареты, вейпы, системы нагревания табака — это не способ бросить курить. Это просто другая доставка того же никотина. Ни одно серьезное клиническое исследование не подтвердило, что вейпы помогают избавиться от зависимости. Зато точно известно: большинство пользователей либо никогда не отказываются от никотина, либо возвращаются к обычным сигаретам, начиная использовать оба продукта одновременно, – объясняет врач.

Он подчеркивает, что никотиновая зависимость — это медицинский диагноз, а не вредная привычка. Лечить ее нужно лекарствами с доказанной эффективностью (никотинзаместительная терапия, работа с психиатром-наркологом), а не переходить с одного источника никотина на другой. Это как заменить водку на самогон в надежде бросить пить — бессмысленно и опасно.

5 попыток

Второй важный момент: не бойтесь неудач. Исследования показывают, что для окончательного отказа от курения требуется в среднем 5–6 серьезных попыток. Если вы сорвались и закурили — это не провал, а опыт. Анализируйте, что стало триггером, и начинайте снова. Помните: каждый час без сигареты продлевает вашу жизнь.

Не ждите "особого дня". Не слушайте блогеров, рекламирующих вейпы как "безопасные". Чемодан денег, сэкономленных на сигаретах, — это приятно, но главная награда ждет вас внутри: чистые легкие, эластичные сосуды и шанс увидеть внуков.