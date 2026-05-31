Эксперты отметили, что восполнить дефицит магния только питанием бывает непросто

Клинический нутрициолог Татьяна Борейко считает, получение магния из пищи - непростая задача. Проблема кроется в необходимых объемах потребления. Например, признанный лидер — тыквенные семечки — содержит около 500 мг минерала на 100 граммов продукта. Однако съедать такую порцию ежедневно под силу далеко не каждому. Аналогичная ситуация с кунжутом: в тех количествах, которые мы обычно добавляем в блюда, восполнить дефицит невозможно.

Эксперт также отмечает, какао полезен только при условии, что это натуральный продукт, в магазинных растворимых порошках магния практически нет. Шпинат богат магнием, но из-за оксалатов его нельзя употреблять часто людям с заболеваниями почек.

По словам нутрициолога, выйти на профилактическую норму в 300–400 мг в сутки через рацион можно только при идеальном стечении обстоятельств: безупречная работа ЖКТ, отсутствие хронического стресса, небольшой вес и ежедневное обилие зелени и орехов в меню, - сообщает КП-Тюмень.