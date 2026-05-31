4 июня в Ишиме проведут "Точку старта"

4 июня в 16 часов в Ишиме на площадке мультицентра "Моя территория" пройдет "Точка старта". Участники в интерактивном формате познакомятся с Программой поддержки сообществ, научатся превращать идеи в готовые мероприятия и получат информацию о ресурсной поддержке своих инициатив. Для участия необходима регистрация в группе ВКонтакте "Мультицентр "Моя территория" | Ишим".

Событие объединит начинающих и опытных лидеров. Им вручат цветные браслеты: желтые — для впервые пришедших, зеленые — для тех, кто уже участвовал в подобных проектах ранее. Затем всех объединят в смешанные команды — для знакомства, обмена опытом и совместной разработки идей.

После организаторы представят Программу поддержки сообществ: расскажут о возможностях участия, форматах поддержки и примерах уже реализованных проектов. Затем ишимцы в командах отправятся на тематические площадки, каждая из которых посвящена этапу создания собственного события — от идеи до ее воплощения.

На "Целеполагании" участники научатся ставить цели и задачи: вместе с командой определят проблему, сформулируют идею и продумают, какую пользу принесет их проект людям. На площадке "Механика реализации" познакомятся с форматами событий и тем, как заинтересовать людей, — разработают структуру, взаимодействие с гостями и особенности проведения. Блок "Медиа" посвящен продвижению: гости узнают об инструментах продвижения, придумают, как привлечь аудиторию, и создадут базовую идею информационной кампании. На площадке "Смета" участники освоят основы бюджета: как распределять ресурсы, понимать допустимые расходы и определять, что потребуется для реализации.

За выполнение заданий на станциях команды будут получать игровую валюту. В конце ее можно будет обменять на консультации, помощь в организации события или фирменные подарки программы.

— "Точка старта" — это не лекция и не обычный семинар. Мы специально сделали событие в игровом формате, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Здесь начинающий лидер сможет без страха сделать первый шаг, а опытный — поделиться тем, что уже знает, и стать проводником для других. В Ишиме много активных людей, поэтому мы хотим, чтобы наше событие помогло им не только узнать о возможностях программы, но и сразу найти единомышленников, — прокомментировала Роман Дробунин, руководитель "Моей территории" в Ишиме.

После завершения основной программы начнут работу две интерактивные зоны для неформального общения, знакомства и эмоциональной разгрузки, - сообщает Мегатюмень.

