Кардиолог назвал три главных запрета при гипертоническом кризе

10:23 31 мая 2026
Резкий подъем давления, сопровождающийся болью в груди или нарушением речи, требует немедленного вызова скорой помощи.

Действия близких до приезда врачей могут стать решающими. Главное правило — не пытаться снизить давление мгновенно, так как это может вызвать коллапс и нарушить кровоснабжение мозга, - сообщает АиФ-Тюмень.

По словам кардиолога Тюменского кардиоцентра Марины Каюмовой, ключевое значение имеет спокойствие и правильное положение тела пациента.

"До приезда медиков важно не паниковать: больного нужно усадить с приподнятой головой, обеспечить приток свежего воздуха и дать препарат, ранее рекомендованный врачом для экстренных случаев. Категорически нельзя пытаться "обрушить" давление большими дозами незнакомых лекарств или оставлять человека одного", — посоветовал специалист.

