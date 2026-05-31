Тюменский сомнолог объяснил, кому проще адаптироваться к современному ритму жизни — "совам" или "жаворонкам"

Быть "совой" или "жаворонком" – это про жизненный ритм. Свой распорядок дня рассказали тюменцы с разными хронотипами, а врач объяснил, можно ли его изменить.

Организатор турниров по армрестлингу Евгений Ворошилов привык вставать в шесть утра даже в выходной.

– Утро субботы я начинаю с пробежек. Это заряд бодрости на целый день и даже медитация в движении. Стараюсь засыпать не позже одиннадцати, максимум – в полночь. Придерживаться такого распорядка помогает спорт, он заставляет быть в тонусе, а потом ты уже иначе жить не можешь, – делится Евгений.

Три года назад он весил 146 килограммов и начинал с полутора тысяч шагов в день. "Последние три года живу свою лучшую жизнь", – признается он.

Тюменский журналист Мария Соколова вписывает спорт в свой "совиный" ритм: пробежки и тренажерный зал только по вечерам.

– Стоит позаниматься спортом утром – и весь день буду "клевать носом", – говорит она. Вставать рано утром для Марии – испытание. – Долгое время старалась с этим бороться, пыталась ложиться раньше. Не работает. Мое идеальное утро начинается не раньше десяти часов. В работе она нашла компромисс – удаленный формат.

Почему одни просыпаются с рассветом, а другие нет

– На субклеточном уровне – это совокупность генов. Ученые выявили гены, ответственные за хронотип, – гены PER и CLOCK, – объясняет врач-пульмонолог, сомнолог тюменской ОКБ № 1 Антон Гаврилов.

По его словам, комбинации генов определяют хронотип примерно на 50%. Остальное – социальные факторы: необходимость ходить на учебу или работу.

– В современном мире, думаю, легче быть "жаворонком". Человек с хронотипом "совы" сможет приспособиться к новому ритму, поскольку примерно на 50% он зависит от социальных факторов, – говорит Антон Гаврилов.

При этом специалист подчеркивает: трудно сказать, какой из хронотипов "полезнее" для здоровья. И в том, и в другом случае главную опасность представляют снижение качества сна и хронический недосып.

Чтобы скорректировать распорядок, врач советует начинать со света: утром сразу открывать шторы, а перед сном приглушать освещение. Изменять режим резко не стоит – достаточно смещать время будильника на 15–30 минут каждые 2–3 дня.