Тюменцам разъяснили, зачем оформлять недвижимость официально

Заместитель руководителя регионального управления Росреестра Игорь Ткаченко объяснил, для чего надо регистрировать недвижимость.



— Это позволяет решить несколько задач. В первую очередь — защита имущественных прав, если они будут нарушены со стороны третьих лиц. Например, если земельный участок решат самовольно занять соседи. Во-вторых, если будет осуществляться выкуп для государственных или муниципальных нужд, собственник сможет претендовать на соответствующие возмещение, которое предусмотрено законом, — рассказал эксперт.

Регистрировать недвижимость надо для того, чтобы была возможность участия в социальных программах, таких, например, как социальная догазификация. Дело в том, что в СНТ, включенных на территории Тюменской области в программу догазификации, провести газ возможно только к тем домам, права на которые зарегистрированы.

Кроме того, в случае чрезвычайных ситуаций получение социальных выплат возможно только тогда, когда собственник установлен в предусмотренном законом порядке. А еще это возможность распоряжаться имуществом, - сообщает Мегатюмень.