Родителей Тюмени предупредили о распространении дропперских схем мошенничества

Число случаев вовлечения подростков в дропперские схемы увеличилось на 110 % за последний год, сообщили эксперты "Ростелекома". Мошенники все чаще нацелены на молодежь от 14 до 18 лет, которая ищет подработку.

Как пояснила начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома" Марина Копрусова, злоумышленники размещают на онлайн-платформах, таких как "Авито", "Юду" и других, фальшивые вакансии с заманчивыми условиями. Ключевая уловка, что для "трудоустройства" якобы требуется лишь предоставить реквизиты банковской карты. Подросткам обещают быстрый и легкий заработок без каких-либо реальных обязанностей.

"Дети воспринимают это как обычную процедуру оформления на работу. Они не понимают, что их карта будет использоваться для перевода и обналичивания похищенных денег. Фактически подросток становится промежуточным звеном в мошеннической схеме. При этом он может даже не знать, что участвует в преступлении, но с точки зрения закона это не освобождает от ответственности", – отметила Марина Копрусова.

Эксперты призвали родителей поговорить с детьми и четко объяснить, что ни один законный работодатель не просит для трудоустройства только номер карты, всегда нужен трудовой договор и оформление через бухгалтерию, - сообщает Тюменская линия.