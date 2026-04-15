В пяти реках Тюмеской области вода вышла из берегов

Паводок продолжается в Тюменской области, по данным Росгидромета на 15 апреля, вода вышла на пойму в реках Вагай (село Вагай), Иртыш (Уват), Исеть (село Исетское), Ишим (село Ильинка Казанского округа) и Тобол (Ялуторовск). Превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться, отмечается на сайте ведомства.





Обстановку на реке Ишим, которая третий год подряд привлекает к себе пристальное внимание, можно наблюдать на геопортале Тюменской области. По данным на утро 14 апреля на гидропосту у села Долматово вода в реке не прибывала, держится на отметке 1017 см. У Ильинки на утро 15 апреля поднялась на 30 см до 694 см - до отметки опасного явления осталось 106 см.