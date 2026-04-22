Тюменцы проявляют сплочённость во всесторонней поддержке защитников Родины

Депутаты регионального парламента приняли участие в торжественном митинге, посвященном отправке 40 гуманитарного конвоя в зону проведения специальной военной операции. Торжественное мероприятие состоялось в парке Пограничников, где каждый памятный знак символизирует дань уважения героям военных конфликтов. По традиции открыл митинг председатель общественной организации "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

Парламентарий, замглавы аграрного комитета облдумы Александр Анохин, приветствуя собравшихся, рассказал об участии в составе гуманитарной миссии в Луганской Народной Республике, откуда недавно вернулся. Волонтеры работали в военном госпитале, занимались сортировкой гумгрузов. "В ходе бесед с ранеными солдатами мы неоднократно слышали, что помимо разнообразной и жизненно важной помощи, они особенно ценят письма от детей. Эти трогательные послания каждый день укрепляют их боевой дух и способствуют быстрому восстановлению", - отметил депутат.

Анохин вручил награды активным волонтерам за помощь военнослужащим и содействие семьям участников СВО, высказал слова признательности всем жителям области за единство, сплочённость и неоценимую всестороннюю поддержку, которая помогает нашим бойцам, защитникам Отечества.

Законодатель сообщил о деятельности волонтерского центра Тюменской облдумы "От сердца к сердцу". За годы работы на средства депутатского корпуса регионального парламента были закуплены ретранслятор, антенна, диплексор, генераторы, отопители, автомобиль УАЗ. Совместными усилиями парламентариев, сотрудников аппарата, Счётной палаты, ветеранов Ямала и многих других было изготовлено 2860 окопных свечей, 8344 комплекта сухого армейского душа, 3643 индивидуальных перевязочных набора, более 4000 изделий изготовленных на 3D-принтере (нефопамницы, кейсы инженерные, крепления для дополнительных батарей, адаптеры и многое другое), сплетены 292 маскировочные сети, приобретены медикаменты.

Среди почетных гостей отправки – депутат Госдумы РФ, генерал-майор полиции, пограничник Николай Брыкин. Парламентарий поблагодарил собравшихся за поддержку, отметил сплочённость жителей региона, желание помогать тем, кто выполняет свой долг в зоне СВО. Он подчеркнул, что очередной гумгруз поддержит бойцов и приблизит Победу. В ходе встречи парламентарий вручил госнаграды участникам специальной военной операции.

Стоит отметить, большая поддержка идет в рамках реализации проекта "Тюмень для Победы", который поддержали 25 тысяч жителей и 350 организаций.

Из Тюмени в зону СВО уже отправили 82 автомобиля, 131 мотоцикл, 54 квадроцикла, 180 квадрокоптеров, 70 детекторов дронов, 32 станции РЭБ, более 250 средств связи, 80 генераторов различной мощности, свыше 4 000 элементов снаряжения и иного важного оборудования. Помощь получили свыше 80 подразделений, в которых служат тюменские бойцы.