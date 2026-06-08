Тюменскую область продолжает штормить - грозы с ветром и градом возможны в ближайшие дни

Днем 9 июня с сохранением на сутки 10 июня в Тюменской области местами ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, при грозе шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, гроза, предупреждает РСЧС региона.

Ранее штормовое предупреждение было на 4-6 июня, до этого - в конце мая. От гроз и ветров в июне особенно страдает энергоинфраструктура Тюменского и Нижнетавдинского, Тобольского округов - сообщения о порывах проводов и восстановлении электроснабжения населенных пунктов регулярно публикует "Россети Тюмень".