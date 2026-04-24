Губернатор Моор показал, как проходит половодье на реке Ишим в Тюменской области

Видеосъемку поймы реки Ишим в Казанском округе, где уровень воды значительно поднялся, с высоты птичьего полета губернатор Тюмеской области Александр Моор опубликовал в своем канале на платформе "Макс".

"Воды заметно меньше, чем в прошлом году! У села Ильинка уровень Ишима составляет 724 см, за последние сутки фиксируем снижение уровня воды – минус два сантиметра. Но службы на местах готовы. Мы знаем, какие населённые пункты по Ишиму могут оказаться отрезанными из-за большой воды. Определили, где разместятся лодочные переправы, намечены пути объезда подтопленных территорий. В отрезанные сёла завезли продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты. Если потребуется, оперативно развернём пункты временного размещения. Никто не останется без помощи", - сообщил Моор.

Отметка неблагоприятного явления в реке Ишим у Ильинки - 750 см, отметка опасного явления - 800 см, сообщал информцентр правительства в 2025 году.

Власти также следят за обстановкой на реках Тобол, Тура, Иртыш. Там уровень тоже ниже опасных отметок. Актуальные данные о реках и половодье жители региона могут мониторить сами - на сайте паводок72.