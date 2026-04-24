Жителям Тюмени сообщили о начале особого противопожарного режима в регионе

С 6 апреля в Тюменской области действует пожароопасный сезон, однако с 27 апреля ситуация переходит на новый, более серьезный уровень — начинается особый противопожарный режим, сообщают в МКУ "Леспаркхоз".

"Риск возгораний возрастает, поэтому каждому нужно быть еще бдительнее и осторожнее при обращении с огнем. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ) карается строго: штрафы для граждан достигают до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, а для юридических — до 400 тысяч рублей", - напоминают в "Леспаркхозе" о штрафах.

Во время особого противопожарного режима тюменцы все же смогут отдыхать на природе законно - для безопасного отдыха на территории городских лесов обустроено 14 специализированных зон отдыха. В "Леспаркхозе" отмечают, что все зоны в хорошем состоянии: беседки исправны, мангалы готовы к использованию, установлены урны для мусора и биотуалеты.