Профтур для будущих слесарей КИПиА провели на Тюменьремдормаше

Выпускники техникума строительной индустрии и городского хозяйства по специальности "Слесарь КИПиА" ознакомились с работой и с полным производственным циклом завода металлопродукции "Тюменьремдормаш", профтур для них организовало Тюменское отделение Кадрового центра "Работа России".

Особый интерес студенты проявили к парку токарного и фрезерного оборудования, прокатным линии и участку холодного проката, на котором формируются профили для дорожных ограждений. Экскурсия вызвала живой отклик у будущих специалистов: они активно задавали вопросы представителям предприятия, проявляя неподдельный интерес к производственным процессам.

"Наше предприятие заинтересовано в молодых кадрах. Мы готовы принять на работу выпускников как инженерных, так и рабочих специальностей. Для каждого новичка на время испытательного срока назначается наставник, который помогает адаптироваться", - отметила Наталия Копылова, заместитель генерального директора по персоналу заводу "Тюменьремдормаш".

Профтуры являются важной частью проекта по профориентации и маршрутизации молодежи, запущенного в регионе с начала 2026 года. Такие инициативы помогают школьникам и студентам сделать осознанный выбор профессии и увидеть потенциальное рабочее место вживую, отмечают в Тюменском отделении Кадрового центра "Работа России".