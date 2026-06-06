На нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени тушат пожар, пострадавших нет

13:00 06 июня 2026
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Сообщение о пожаре нефтеперерабатывающем заводе в ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области поступило в 8.04 (мск). По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение системы паровой гидроочистки. В настоящие время пожаром охвачено около 100 квадратных метров, от МЧС в его тушении участвуют 26 человек, Сообщений о погибших и пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Тюмеской области.

На месте дежурит бригада скорой помощи, за помощью к медикам никто не обращался. Угрозы для населения нет. 

В информцентре правительства региона пояснили, что возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. Распространяемые в пабликах предположения о беспилотной атаке официально опровергли.

Теги: заводы , пожары
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