На нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени тушат пожар, пострадавших нет

Сообщение о пожаре нефтеперерабатывающем заводе в ЦУКС ГУ МЧС России по Тюменской области поступило в 8.04 (мск). По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение системы паровой гидроочистки. В настоящие время пожаром охвачено около 100 квадратных метров, от МЧС в его тушении участвуют 26 человек, Сообщений о погибших и пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Тюмеской области.

На месте дежурит бригада скорой помощи, за помощью к медикам никто не обращался. Угрозы для населения нет.

В информцентре правительства региона пояснили, что возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса. Распространяемые в пабликах предположения о беспилотной атаке официально опровергли.