Семейный психолог дал советы, как провести отпуск вместе и сохранить гармонию в отношениях

С приходом лета многие супружеские пары планируют совместный отдых. Вопреки ожиданиям отпуск может стать периодом разногласий и обид. Семейный психотерапевт, супружеский коуч и ведущая терапевтических групп Эльвира Соколова объяснила, почему так происходит.

– В своей практике я заметила, что отпуск является одним из самых частых периодов обострения конфликтов. Так происходит, потому что в обычной жизни мужа и жену стабилизирует работа, привычный распорядок, личное пространство и социальные роли. А на отдыхе семья оказывается вместе 24 часа в сутки и накопленные противоречия становятся гораздо заметнее, — отмечает Эльвира Соколова.

Каждый вкладывает в понятие отдыха разный смысл. Это также может обострять противоречия. Например, муж хочет ездить на экскурсии и участвовать в разнообразных активностях, тогда как жена мечтает о том, чтобы выспаться, позагорать на пляже и насладиться тишиной.

Важно уметь договариваться. Эльвира Соколова подчеркивает, что все ключевые моменты необходимо обсудить еще до того, как вы купите билеты и начнете собирать чемодан.

Задайте друг другу вопросы:

1. Что ты вкладываешь в понятие "хороший отпуск"?

2. Что ты точно не хочешь делать во время отдыха?

3. Какие у тебя ожидания от предстоящей поездки?

4. Что для тебя считается удачным отдыхом?

Такой разговор, по словам психотерапевта, поможет точнее понять желания партнера и спланировать поездку, которая будет нравится каждому, - сообщает Мегатюмень.