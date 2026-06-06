Более половины жителей УрФО продолжают работать после 55 лет

Продолжают работать после 55 лет более 52 % жителей регионов Уральского федерального округа. Половина из них допускает смену профессии или уже пробует себя в новой сфере. Эксперты считают, что потенциал таких сотрудников пока используется не полностью.

"За плечами работников старше 55 лет — десятилетия опыта, который рынок труда пока

использует далеко не полностью. По данным нашего опроса, 15 процентов опрошенных этого возраста не работают, но хотели бы. Часть респондентов ожидают иных условий: гибкого графика, надежного работодателя, дружелюбной атмосферы в коллективе, помощи в переобучении и освоении новых технологий. Компании, которые готовы адаптировать вакансии под запрос на гибкость, стабильность и более комфортную организацию труда, фактически получают доступ к дополнительному кадровому ресурсу в условиях дефицита специалистов", — прокомментировал директор по развитию "Авито работы" Роман Губанов.

Наиболее комфортным вариантом для сотрудников старше 55 лет остается полный рабочий день, заявили 35 % опрошенных, еще 20 % предпочитают гибкий график, столько же — удаленную работу. А 14 % считают наиболее удобным неполный рабочий день. Женщины предпочитают неполную занятость и дистанционный формат.

Самое важное для 46 % работающих жителей Уральских регионов — дополнительный доход. Почти столько же (42 %) опрошенных ценят комфортный график, а 37 % — стабильность и надежность, - сообщает Тюменская линия.