Офтальмологи предупредили об опасности промывания линз водопроводной водой

Водопроводная вода, а также вода в бассейнах и открытых водоемах содержит одноклеточных паразитов рода Acanthamoeba. Эти микроорганизмы способны прикрепляться к роговице глаза и разрушать ее ткани. Наибольшему риску подвержены люди, использующие контактные линзы: под линзой создается влажная среда с низким содержанием кислорода, идеальная для размножения паразита.

Акантамебный кератит крайне коварен — его сложно диагностировать на ранних стадиях, а лечение требует длительной терапии без гарантии успеха. Болезнь сопровождается сильной болью, светобоязнью и покраснением. В запущенных случаях инфекция приводит к кольцевидному помутнению роговицы, что означает потерю зрения и необходимость хирургического вмешательства, вплоть до пересадки роговицы или удаления пораженных тканей, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Использовать водопроводную воду для чистки контактных линз строго запрещено. Также нельзя принимать душ или плавать, не снимая линз. Контактные линзы — это не аксессуар, а медицинское изделие, требующее ответственного подхода", — подчеркивает эксперт Анастасия Антонова.