Специалисты напомнили правила выбора и безопасного использования средств защиты растений

Получить здоровый урожай, становится сложнее, потому что вредители и болезни могут нанести большой урон растениям и снизить качество ваших плодов. Какие выбрать средства защиты растений при борьбе с вредителями, болезнями и сорняками, рассказывает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Григорьев Иван.

Каждый огородник желает получить рекордный урожай, но в его планы вмешиваются непрошенные гости. Это сорняки, вредители и болезни. Тогда современный земледелец прибегает к помощи химических препаратов – пестицидов. Три основных класса пестицидов – гербициды против сорняков, инсектициды против вредителей и фунгициды от заболеваний – широко представлены в каждом специализированном магазине.

Прежде чем использовать препарат, убедитесь, что вредоносный объект определён верно. Велик риск ошибиться и применить не то средство защиты.

Покупая пестицид, внимательно читайте информацию на упаковке. На качественном оригинальном препарате указан адрес производителя, действующее вещество, его концентрация, срок хранения и способ применения.

Приобретать можно только те средства защиты, которые разрешены к применению Списком пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации в текущем году.

Приготовление рабочего раствора должно строго соответствовать регламенту применения. Как правило, полную схему использования препарата производитель размещает на упаковке, а иногда в инструкции по применению.

Очень важно соблюдать время обработок. Работы проводятся либо в ранние утренние, либо в поздние вечерние часы, - сообщает КП-Тюмень.