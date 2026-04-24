Казенные винные склады отреставрируют в Тобольске

В ансамбль казенных винных складов Тобольска полным ходом идет реставрация. Строители восстанавливают сразу три объекта: ограду и две сторожки. Сейчас они убирают разрушенные элементы и заменяют их на новые, заделывают трещины в кирпичной кладке и вынимают грунт, сообщается в канале Тюмеской области на платформе "Макс".

"Эти стены могли бы рассказать об ушедшем времени. Архитектурный ансамбль в знаменитом "краснокирпичном стиле" появился в начале ХХ века. А его советская глава связана с единственной за Уралом биофабрикой. Благодаря программе "Тобольск настоящий" городским объектам культурного наследия дают вторую жизнь", - отмечается в сообщении.