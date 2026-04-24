"Белый список" пополнился более 30 сайтами

Перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В "белый список" включены сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер, сооьбщили в Мирнцифры РФ.

В числе новичков:

— добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтёрская некоммерческая организация Дoбpo.pф

— Общероссийский народный фронт

— Российское общество "Знание"

— клиники "Медси" и "Мать и дитя"

— интернет-энциклопедия "Рувики"

— Роскачество

— АО "ГЛОНАСС"

— Газпромбанк

— гипермаркеты "Лента" и "Окей"

— служба доставки "Достависта"

— сеть предприятий быстрого питания "Додо Пицца"

— каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар"

— онлайн-кинотеатр Premier

— операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile

— телеканал 360°, парламентское телевидение "Дума ТВ" и телеканал Соловьев Live

— онлайн-СМИ Sport24

— компании "Росатом", "Ростех", "Роснефть" и "Норникель"

— ИТ-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов"

— платформа кадрового электронного документооборота HRlink

— Федеральное казначейство

— Государственная информационная система электронных перевозочных документов

— Континентальная хоккейная лига.