"Белый список" пополнился более 30 сайтами

Перечень онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, расширен. В "белый список" включены сайты, ИТ-сервисы и приложения организаций из разных сфер, сооьбщили в Мирнцифры РФ.
В числе новичков:
— добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и волонтёрская некоммерческая организация Дoбpo.pф
— Общероссийский народный фронт
— Российское общество "Знание"
— клиники "Медси" и "Мать и дитя"
— интернет-энциклопедия "Рувики"
— Роскачество
— АО "ГЛОНАСС"
— Газпромбанк
— гипермаркеты "Лента" и "Окей"
— служба доставки "Достависта"
— сеть предприятий быстрого питания "Додо Пицца"
— каршеринги "Делимобиль" и "Белкакар"
— онлайн-кинотеатр Premier
— операторы связи "ВТБ-Мобайл" и Next mobile
— телеканал 360°, парламентское телевидение "Дума ТВ" и телеканал Соловьев Live
— онлайн-СМИ Sport24
— компании "Росатом", "Ростех", "Роснефть" и "Норникель"
— ИТ-компании 1С, "Труконф", "Цифровые решения регионов"
— платформа кадрового электронного документооборота HRlink
— Федеральное казначейство
— Государственная информационная система электронных перевозочных документов
— Континентальная хоккейная лига.
Пресс-служба Минцифры РФ:
"Белый список" позволяет пользоваться привычными онлайн-услугами и заходить на социально значимые сайты даже в условиях вынужденных временных ограничений связи. Минцифры постоянно ведёт работу по его расширению. В перечне более 500 российских сервисов, среди которых самые популярные по данным независимого измерения. Эти ресурсы не только востребованы пользователями, но и — самое главное — отвечают требованиям безопасности. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России. Перечень также пополняется онлайн-ресурсами, предложенными федеральными и региональными органами власти, которые руководствуются их значимостью. Решение о внесении каждого сервиса в "белый список" принимается при условии его соответствия требованиям органов, отвечающих за обеспечение безопасности.
