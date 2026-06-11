"Я буду ЖИТЬ" - спектакль Тобольского драмтеатра стал лауреатом фестиваля "Дороги Победы"

Спектакль "Я буду ЖИТЬ" Тобольского драматического театра имени П. П. Ершова стал лауреатом VII Международного театрального фестиваля "Дороги Победы" в номинации "Во имя мира и Победы".
Зрители и жюри посмотрели онлайн трансляцию постановки режиссера Анатолия Лобанова в художественном оформлении Ольги Трофимовой на интернет площадке Димитровградского драматического театра имени А.Н. Островского, организатора ежегодного фестиваля.
А уже через несколько дней спектакль "Я буду ЖИТЬ" отправится на гастроли в рамках Всероссийского проекта "Театральный поезд", приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей РФ . В Шадринске и Челябинске тобольские артисты сыграют пронзительную историю об отечественном военном прошлом и настоящем, сообщили в ТКТО.
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