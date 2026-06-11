Тюменская область на турфоруме подписала соглашения о сотрудничестве с Чечней, "ЮТэйр" и "Туту"

Делегация региона на Международном форуме "Путешествуй!" заключила договоренности по развитию в сфере туризма с ведущими компаниями с авиакоманией, крупнейшим туроператором, а также с Чеченской Республикой

Соглашение с "ЮТэйр" позволит региону выйти на новые рынки как внутри страны, так и за ее пределами. "ЮТэйр" обладает возможностями привезти в область туристов из Китая, стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

С "Туту" соглашение откроет для тюменского региона прямой выход к полноценной экосистеме для путешественников и многомиллионной аудитории.

Соглашение с Чеченской Республикой о развитии межрегионального туризма предполагает обмен опытом, совместное продвижение маршрутов и взаимный рост турпотока.

12 июня будет официально закреплено партнерство с сервисом "Островок!".

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова: