Тюменская область на турфоруме подписала соглашения о сотрудничестве с Чечней, "ЮТэйр" и "Туту"

Делегация региона на Международном форуме "Путешествуй!" заключила договоренности по развитию в сфере туризма с ведущими компаниями с авиакоманией, крупнейшим туроператором, а также с Чеченской Республикой
Соглашение с "ЮТэйр" позволит региону выйти на новые рынки как внутри страны, так и за ее пределами. "ЮТэйр" обладает возможностями привезти в область туристов из Китая, стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
С "Туту" соглашение откроет для тюменского региона прямой выход к полноценной экосистеме для путешественников и многомиллионной аудитории.
Соглашение с Чеченской Республикой о развитии межрегионального туризма предполагает обмен опытом, совместное продвижение маршрутов и взаимный рост турпотока.
12 июня будет официально закреплено партнерство с сервисом "Островок!".
Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова:
Все соглашения, заключенные на форуме, решают свои задачи: одни партнеры помогают нам присутствовать в крупнейших цифровых экосистемах для путешественников, другие – развивать межрегиональные маршруты и обмениваться опытом. В совокупности это и есть формирование туристической экосистемы, где каждый элемент работает на комфорт и привлекательность поездки в Тюменскую область.
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