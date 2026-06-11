Обновленный офис Сбера откроется в Тюмени на улице Кирова

Обновлённый офис Сбера откроется в Тюмени по адресу: ул. Кирова, д. 35/1 в октябре 2026 года после реконструкции. Помещение станет более открытым, просторным и удобным как для посетителей, так и для сотрудников банка.
Клиенты, которые привыкли получать финансовые услуги в этом отделении, могут воспользоваться услугами в мобильном приложении Сбербанк Онлайн или в ближайших офисах по адресам: ул. Мориса Тореза, д.1/1, ул. Герцена, д. 70, ул. Малыгина, д.53/1.
Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Мы в Сбере делаем всё, чтобы наши офисы становились местом, где клиентам по-настоящему комфортно. В рамках обновления офиса по адресу ул. Кирова, 35/1, мы расширим пространство и внедрим новые технологические решения, что позволит сделать обслуживание более быстрым и современным. В 2026 году на территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка планируется обновление 11 офисов. Уже открыты новые пространства в Тюмени в ТЦ “Остров”, в Тобольске, в Вагае и посёлке Богандинском.
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