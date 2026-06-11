Обвиняемую в мошенничестве в Сочи жительницу Тюмени задержали на жд вокзале

На железнодорожном вокзале Тюмени транспортные полицейские задержали обвиняемую в мошенничестве 44-летнюю тюменку, которая не приходила на заседания суда и была объявлена в федеральный розыск, сообщает пресс-служба транспортной полиции Урала.



7 июня 2026 года, ранним утром, "умные" камеры системы биометрической идентификации выявили на территории железнодорожного вокзала Тюмени женщину, которая подходила по приметам ориентировки. Информация автоматически поступила в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте, после чего сотрудники ППСП незамедлительно вышли на место и задержали на первом этаже кассового зала подозреваемую.



Установлено, что в отношении доставленной жительницы Тюмени в декабре 2021 года в отделе полиции УВД России по городу Сочи было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованное группой". После всестороннего расследования материалы направили в суд, однако на заседания обвиняемая не являлась, и 12 декабря 2025 года беглянку объявили в федеральный розыск.



Как пояснила доставленная, она не знала, что её разыскивают. На железнодорожный вокзал жительница Тюмени приехала, чтобы уехать с дочерью и внуками в Тобольск.



Сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте уведомили инициатора розыска о задержании и поместили женщину в СИЗО.